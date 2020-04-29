Тбилиси, , 16:02 — REGNUM Уволенным с работы в Грузии в период кризиса, а также тем, кто находится в неоплачиваемом отпуске, для получения социального пособия не нужно предоставлять никаких документов. Об этом 29 апреля журналистам рассказала заместитель министра здравоохранения Тамила Баркалая, сообщает грузинское Общественное телевидение.

Чиновница рассказала, что списки нуждающихся в пособии будут составлены на основе данных от их работодателей.

«Их работодатель <…> будет отправлять отчетность в Службу доходов, предоставлять информацию об уволенных людях и деньги автоматически переведут на их счета», — сказала Баркалая.

Напомним, в Грузии лицам, которые потеряли работу во время кризиса, вызванного распространением коронавируса, будет в течение шести месяцев выплачиваться пособие в размере 200 лари (около $60).

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