Москва, , 13:17 — REGNUM Ситуации в российском топливно-энергетическом комплексе в контексте мировых цен на нефть будет посвящено совещание, запланированное президентом Владимиром Путиным. Оно состоится 29 апреля, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент проведёт первое совещание по вопросам развития энергетики, уделив внимание топливно-энергетическому комплексу в целом. Это комплекс не может остановиться ни при каких обстоятельствах, отметил Песков.

Речь пойдёт о проблемах, которые могут возникнуть перед ТЭК, в том числе на фоне падения цен на энергоносители на мировом рынке, уточнил он. Представитель Кремля добавил, что в график Путина включено несколько совещаний до конца дня.

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