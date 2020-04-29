Тбилиси, , 14:11 — REGNUM Всемирный банк (ВБ) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) выделят для Грузии финансовую помощь в размере $180 млн. Информацию об этом 29 апреля распространяет пресс-служба ВБ.

«Вместе с нашим партнером, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, мы хотели бы с гордостью объявить о выделении для сектора здравоохранения и мероприятий социальной защиты пакета финансирования в размере $180 млн», — приводятся в заявлении слова регионального директора Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьяна Молинеуса.

Сообщается, что ВБ направит в Грузию $80 млн, а АБИИ — $100 млн, деньги предназначаются для приобретения медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для медиков. Также средства должны пойти на помощь малому и среднему бизнесу, работающему в области туризма и сельского хозяйства.

Напомним, грузинское правительство в связи экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса в мире, заручилось поддержкой у различных международных организаций. В общей сложности Тбилиси договорился о займах на $3 млрд.

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