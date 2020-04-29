Афины , , 14:25 — REGNUM «Зеленый свет» для импорта греческих киви на тайский рынок дан Бангкоком, передает 29 апреля AMNA.

Вечером 28 апреля решение об одобрении импорта было опубликовано и вступило в силу сегодня, 29 апреля, предоставив греческим поставщикам возможность экспортировать свои киви в азиатскую страну. В то же время в этом решении описываются фитосанитарные требования Таиланда к греческим киви, в том числе учет производителей и садов, а также упаковка, которая будет осуществляться компетентными греческими органами.

Вскоре, по словам специального советника Ассоциации греческих предприятий по экспорту, распределению фруктов, овощей и соков INCOFRUIT-HELLAS Йоргоса Полихронакиса, «ожидается, что министерство регионального развития и инфраструктуры выпустит подробные инструкции для компетентных экспортных и фитосанитарных органов».

»Учитывая тот зеленый свет, который дают власти Таиланда, мы уже готовы реализовать все, что требуется для того, чтобы сделать этот рынок доступным для других наших продуктов, включая вишню», — добавил он.

Греция подала запрос в Таиланд на утверждение импорта киви и вишни еще в марте 2016 года. В ноябре прошлого года группа экспертов из Фитосанитарной службы министерства сельского хозяйства Таиланда посетила Грецию, чтобы определить фитосанитарный статус греческих садов и адекватность государственного контроля на всех этапах производства.