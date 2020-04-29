Киев, , 13:25 — REGNUM Украинская госкомпания «Укрзализныця», осуществляющая управление железными дорогами страны, в 2019 году получила 2,988 млрд грн чистой прибыли.

Об этом говорится в финансовой отчетности компании за 2019 год, подтвержденной ведущей международной аудиторской компанией Ernst & Young. Соответствующие данные обнародованы в украинских СМИ 29 апреля.

Согласно источнику, прибыль компании в 2019 году оказалась в 14,7 раз больше, чем показатель 2018 года.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации — ред.) — по итогам 2019 года достиг 17,3 млрд грн — на 6% больше, чем в 2018 году.

В публикации отмечается, что наибольшая доля (91%) в структуре дохода госкомпании — от реализации продукции, доходы от перевозки грузов и пассажиров.

ИА REGNUM напоминает, что накануне украинский министр инфраструктурыВладислав Криклий в одном из интервью заявил, что Киев «ставит на паузу» кураторство реформирования украинской госкомпании «Укрзализныця» со стороны немецкой Deutsche Bahn. Криклий прояснил, что для реализации этого проекта, о котором было объявлено в январе нынешнего года, у украинской стороны сейчас попросту нет денег.