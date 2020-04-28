Киев, , 18:20 — REGNUM Вопрос кураторства реформирования украинской госкомпании «Укрзализныця» со стороны немецкой Deutsche Bahn в настоящий момент «ставится на паузу».

Об этом в интервью изданию Liga заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий, материал опубликован сегодня, 28 апреля.

Он напомнил, что за консультации, по предварительным договоренностям, украинская сторона должна была заплатить более 80 млн грн.

«Сейчас «Укрзализныця» не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать — у нас ограничения на въезд иностранцев. Поэтому мы перенесем все в сроках», — подчеркнул министр.

При этом он заявил, что нынешнее правительство в любом случае продолжит работать, чтобы «Укрзализныця» стала холдингом из трех или даже более операторов — «инфраструктура, грузовые и пассажирские перевозки».

ИА REGNUM напоминает, что 23 января в рамках форума в Давосе на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил, что Украина отдаст железную дорогу в управление немецкой компании Deutsche Bahn на следующие десять лет. Тогда же стороны подписали и согласовали соответствующий меморандум. Позже в Deutsche Bahn уточнили, что премьер-министр Украины погорячился и речь может идти исключительно о консультационных услугах.

В середине февраля Гончарук заявлял, что проект все еще интересен немецкой стороне.

«Они хотят зарабатывать деньги, плюс Украина потенциально является стратегически интересной для построения пути из Германии в Китай. Там есть много в том числе и стратегических аспектов. Для нас интересен их управленческий опыт, их софт», — объяснил он.