Москва, , 13:21 — REGNUM Россия в рамках сделки ОПЕК+ сократит объем добычи нефти на 19% к уровню февраля 2020 года. Об этом 29 апреля сообщили в Министерстве энергетики РФ.

По словам главы ведомства Александра Новака, Россия добывала в февраля порядка 10,5 млн баррелей в сутки.

Чтобы достичь целевого уровня добычи в 8,492 млн баррелей в сутки, который прописан в сделке, необходимо снизить добычу нефти примерно на 2 млн баррелей в сутки, что составляет 19%, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что первые итоги функционирования сделки ОПЕК+ по снижению объёмов добычи нефти можно будет оценить не раньше мая, когда договорённость вступит в силу.

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