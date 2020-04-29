Москва, , 12:59 — REGNUM Идея раздавать деньги всем гражданам без исключения ради стимулирования спроса является признаком либо непрофессионализма автора такой идеи, либо его истерики, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 29 апреля, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

« Так называемые «вертолётные деньги» — это абсолютно неадекватная мера «поддержки экономики». Причем это касается как тех условий, что сложились в настоящее время у нас, так и любых других условий.

Попытка раздачи денег всем подряд — это симптом неумения работать, нежелания вдумываться в конкретные проблемы, неспособности ставить цели, непонимания устройства экономики. Это признак мясника, а не хирурга. Это почерк непрофессионала.

Другая возможная причина призыва к такой раздаче денег — истерика. Тот или иной руководитель или специалист находится в невменяемом состоянии, у него нет времени подумать, запрос со стороны общества слишком велик, он напуган, потерял управление и начинает отбиваться пачками денег.