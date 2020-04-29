Москва, 29 апреля 2020, 12:59 — REGNUM Идея раздавать деньги всем гражданам без исключения ради стимулирования спроса является признаком либо непрофессионализма автора такой идеи, либо его истерики, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 29 апреля, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.
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Непрофессионализм либо истерика: эксперт об идее «вертолётных денег»
«Так называемые «вертолётные деньги» — это абсолютно неадекватная мера «поддержки экономики». Причем это касается как тех условий, что сложились в настоящее время у нас, так и любых других условий.
Попытка раздачи денег всем подряд — это симптом неумения работать, нежелания вдумываться в конкретные проблемы, неспособности ставить цели, непонимания устройства экономики. Это признак мясника, а не хирурга. Это почерк непрофессионала.
Другая возможная причина призыва к такой раздаче денег — истерика. Тот или иной руководитель или специалист находится в невменяемом состоянии, у него нет времени подумать, запрос со стороны общества слишком велик, он напуган, потерял управление и начинает отбиваться пачками денег.
Наконец, третий возможный вариант — это сочетание двух вышеупомянутых факторов, то есть ситуация непрофессионала, впавшего в истерическое состояние«, — отметил Олег Матвейчев.
В марте 2020 года в условиях пандемии коронавируса власти РФ ввели ряд мер поддержки экономики и бизнеса. 16 марта российское правительство приняло решение о создании антикризисного фонда в размере 300 млрд рублей, введении отсрочки по взысканию налогов для туристической и авиационной отраслей, предоставлении предприятиям торговли доступа к льготным кредитам для создания запаса товаров первой необходимости, расширении действующих программ льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. 20 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о расширении программы рефинансирования для малого и среднего бизнеса, рекомендации проводить реструктуризацию кредитов физических лиц, а также о новых мерах по поддержанию доступности ипотеки и снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации.
Кроме того, президент Владимир Путин 25 марта объявил об отсрочке по уплате налогов для малого и среднего бизнеса, снижении ставок страховых взносов для зарплат больше МРОТ, введении моратория на требования банкротств предприятий из наиболее уязвимых сфер экономики, кредитных каникулах для граждан и некоторых других мерах.
Кроме того, президент Владимир Путин 25 марта объявил об отсрочке по уплате налогов для малого и среднего бизнеса, снижении ставок страховых взносов для зарплат больше МРОТ, введении моратория на требования банкротств предприятий из наиболее уязвимых сфер экономики, кредитных каникулах для граждан и некоторых других мерах.