Москва, , 10:50 — REGNUM После эпидемии коронавируса предпочтения жителей России существенно поменяются, считают автоэксперты портала Avtocod.ru.

Портал представил собственное исследование предпочтений жителей России. Выяснилось, что за два прошедших весенних месяца спрос на автомобильные марки существенно не изменился.

Самой популярной маркой у автолюбителей из России является Lada. Затем следует японский бренд Toyota. На третьем и четвертом месте — Mercedes-Benz и Hyundai.

А вот далее прослеживаются изменения. Японская марка Nissan обошла южнокорейскую Kia. В дальнейшем, как считают автоэксперты, расклад опять изменится.

По мнению автоэксперта портала Avtocod Кирилла Зайцева, жители России после эпидемии коронавируса будут подходить к выбору авто более тщательно.

Наиболее популярными будут бюджетные модели, такие как Lada Vesta, Hyundai Solaris, Skoda Rapid и Renault Logan. При этом стоимость моделей из-за возросшего спроса вырастет. А вот универсалы KIA Ceed, которые и так не пользовались популярностью, наоборот, могут даже подешеветь.

«Экономическое положение граждан скоро ухудшится, и не исключено, что часть населения пересядет со своих авто на более дешевые, экономичные и простые в обслуживании», — считает автоблогер Виктор Габриэль.

Ранее стало известно, что на калининградском заводе «Автотор» прекратилась сборка автомобилей KIA Cerato Classic.

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