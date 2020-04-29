Москва, , 09:37 — REGNUM Российские компании не торопятся воспользоваться обещанной поддержкой государства на фоне пандемии коронавируса в виде беспроцентных кредитов для выплаты заработной платы сотрудникам. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого сервисом HeadHunter для газеты «Известия».

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Так, 47% компаний, которые имеют право на «нулевые» кредиты, решили отказаться от помощи. В основном (35%) организации опасаются, что по истечении определенного срока выплаты по процентам всё равно нужно будет делать. Ещё столько же компаний боятся, что предлагаемой суммы (региональный МРОТ) не хватит для покрытия расходов на персонал. 18% компаний не уверены в будущем благополучии, поэтому решили не обременять себя кредитными обязательствами.

При этом 36% представителей компаний пока не решили, воспользуются ли они беспроцентными кредитами или нет. Взять кредит на выплату зарплат на сегодня оказались готовы только 17% компаний из тех, кому положена такая поддержка, или около 8% от всех фирм.

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При этом исследование показывает, что желающих получить безвозмездные выплаты оказалось гораздо больше — 65% малых и средних предпринимателей из пострадавших отраслей, или около 22% от всех российских компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально российские банки неохотно выдавали беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу на выплату заработных плат, которые правительство РФ определило в качество одной из мер поддержки. Однако после получения огласки эта ситуация изменилась к лучшему. Как заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, отказы уже перестали носить массовый характер, но их доля по-прежнему превышает долю положительных ответов на заявки.

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