Нью-Йорк, США, , 22:46 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует падение ВВП России на 5,5% в 2020 году и его рост на уровне 2,2% в следующем году. Об этом говорится в распространённом 28 апреля пресс-релизе агентства.

Как сообщается, Moody's понизило свои прогнозы по росту экономики всех стран G20 на фоне «практически полной остановки мировой экономики» из-за пандемии коронавируса.

По оценкам агентства, совокупный ВВП всех стран G20 по итогам текущего года сократится на 4%, а ВВП стран G20 с развитой экономикой — на 5,8%.

Аналитики Moody's полагают, что, несмотря на все меры поддержки экономики и рынков, постепенное восстановление экономической активности начнётся только во втором полугодии, при этом процесс восстановления будет неравномерным в разных секторах экономики.

В частности, эксперты ожидают, что сферы с высоким уровнем контактов между людьми, такие как пассажирские перевозки, общественное питание, кинотеатры и прочее, не нормализуются в полной мере до тех пор, пока пандемия коронавируса не будет окончательно преодолена.

В связи с этим агентство прогнозирует, что даже при постепенном восстановлении ВВП большинства стран с развитой экономикой будет оставаться ниже докризисного уровня в 2021 году.

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