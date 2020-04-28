Нарьян-Мар, , 21:16 — REGNUM Власти Ненецкого АО определили подрядчиков для рекультивации двух свалок ТКО. На работы из бюджета округа будет выделено 18,8 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Торги на выполнение работ выиграла петербургская компания. Начальная цена контрактов составляла 23 млн рублей, то есть власти округа сэкономили около 4 млн рублей.

«Готовые проекты должны предусматривать рекультивацию свалочных тел полигонов, сбор, очистку и предотвращение образования сточных вод и свалочного газа. После рекультивации на месте свалок должны появиться функциональные зоны природного ландшафта», — сообщили в администрации.

Добавим, что свалка в Нарьян-Маре существует с 1960 года, ее площадь составляет 16 гектаров. Второму полигону 37 лет, он находится в поселке Искателей, его площадь составляет более 246 тысяч кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году Нарьян-Мар приступил к использованию мусоросжигающего оборудования, способного утилизировать 1300 видов отходов.