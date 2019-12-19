Нарьян-Мар, , 16:59 — REGNUM На полигоне ТБО столицы Ненецкого АО монтируют комплекс термического обезвреживания отходов — мусоросжигатель. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Нарьян-Мара.

По данным администрации, инсинератор Hurikan 1000 сможет сжигать до тысячи кубов отходов ежечасно. Всего, по данным мэрии, Нарьян-Мар производит 266 кубов или 27 КамАЗов твердых бытовых отходов.

«Подобные установки работают практически во всех городах России и ближнего зарубежья. Успешно применяют инсинераторы Hurikan 1000 и в условиях Крайнего Севера. Для этих целей применяется система подогрева воздуха, топлива и щита управления», — уточнили в администрации.

Отмечается, что мусоросжигатель сможет утилизировать 1300 видов отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нарьян-Маре стартовал раздельный сбор отходов — на площадках по сбору мусора появились контейнеры для сбора пластика.