Ростов-на-Дону, , 13:16 — REGNUM В Ростовской области выход из режима всеобщей изоляции пройдёт в четыре этапа. Однако ослабление ограничений начнётся только после улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев в ходе совещания с главами российских регионов по вопросу обеспечения устойчивости экономики, прошедшем под руководством первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова.

По словам главы региона, особый контроль ведётся за работой системообразующих предприятий. Наряду с этим на реализацию плана по минимизации экономического ущерба от распространения коронавируса нового типа в Ростовской области предусмотрено более 10 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с начала апреля остались без работы более 15 тыс. человек. Однако власти отмечают, что банк вакансий в регионе составляет 43 тыс. единиц.

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