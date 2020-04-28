Москва, , 11:46 — REGNUM Рассчитывать на московские субсидии теперь смогут франчайзи — компании, которые ведут бизнес организации, принадлежащей другому лицу. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Компании, которые работают по договорам франшизы, могут возместить проценты по кредитам и расходы на закупку оборудования из собственных средств или с помощью лизинговых платежей по договору финансовой аренды. С этого года к перечню компенсируемых затрат добавилась выплата паушальных взносов и роялти правообладателю, а также на период кризиса стало возможным возмещение оплаты коммунальных платежей. Размер финансовой помощи будет составлять до 1 миллион рублей. Подать заявку можно будет до 1 июня.

Теперь подать заявку на субсидию для франчайзи могут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые работают по лицензионным и сублицензионным соглашениям. Ранее поддержка из городского бюджета предоставлялась только компаниям, осуществляющим деятельность по договорам коммерческой концессии или субконцессии.

«В результате анализа поступивших к нам обращений были изменены правила предоставления по нескольким видам субсидий. Мы продолжим эту работу и, если будут соответствующие запросы, инициируем новые изменения в механизмах субсидиарной поддержки. Наша цель — сделать эти инструменты максимально полезными и востребованными в новых условиях», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

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