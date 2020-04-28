Бразилиа, , 05:20 — REGNUM Бразильская государственная нефтегазовая корпорация Petrobras увеличила объем добытой нефти в первом квартале 2020 года на 14,6%, сообщает пресс-служба компании.

«Средний объем добычи нефти, природного газа и производства СПГ составил 2,909 млн БНЭ/сутки», — говорится в заявлении.

Корпорация отмечает, что глобальная рецессия не повлияла на производство нефти и нефтепродуктов в первом квартале 2020 года. Объем нефтепереработки в Petrobras также вырос на 2,4%. Увеличился и экспорт нефти в период с января по март 2020 года — этот показатель составил 25%.