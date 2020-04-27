Москва, 27 апреля 2020, 19:09 — REGNUM Одной из причин, серьёзно ухудшивших положение российской экономики, стало «коронабесие», считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 27 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Росстата о том, что реальные доходы граждан России в первом квартале 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
В минус 3%, по словам Делягина, поверить уже нельзя.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в этих данных Росстата усомнились экономисты Михаил Хазин и Владислав Жуковский.
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