Москва, , 19:09 — REGNUM Одной из причин, серьёзно ухудшивших положение российской экономики, стало «коронабесие», считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 27 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Росстата о том, что реальные доходы граждан России в первом квартале 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Люди действительно потеряли в деньгах. И не только в марте, но и в январе-феврале. Они жили хуже, чем год назад. И всё это коронабесие только ухудшило ситуацию, — сказал Делягин. — Но 0,2% — это обычное издевательство Росстата. Может быть, они министров и олигархов считают вместе с обычными людьми, но вопрос, как это относится к реальности? Простой ответ — никак. Это не то, что мы видим вокруг себя. По сути дела это способ исполнить, причём только для начальства, арию «Всё хорошо, прекрасная маркиза». Если бы это было минус 5%, то это бы звучало более правдоподобно. В это можно было бы поверить».

В минус 3%, по словам Делягина, поверить уже нельзя.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в этих данных Росстата усомнились экономисты Михаил Хазин и Владислав Жуковский.

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