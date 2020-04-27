Москва, , 14:52 — REGNUM В РФ экономически почти не пострадали около 15 млн человек, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 27 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Росстата о том, что реальные располагаемые доходы российских граждан за январь — март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года.

«Я не верю в эту статистику. Я задаю вопросы людям и понимаю, что доходы упали сильно. Дело в том, что у нас очень большой разрыв. У нас есть 60% населения, у которых вообще нет сбережений, и 40%, которые живут сильно лучше, — сказал Хазин. — И среди этих 40% есть чиновничество, которое живёт совсем хорошо. И чиновников не так мало. Давайте смотреть: 3 млн чиновников с учётом членов семей — их в пять раз больше. Получается 15 млн человек. Соответственно, эти 15 млн человек практически не пострадали. Та часть доходов, которая у них снизилась, — она официально никак не учитывалась. А те 60% населения, которые реально пострадали, в общей доле доходов играли незначительную роль. Их доходы в десять раз меньше».

При этом, как пояснил Хазин, 60% населения в результате падения доходов оказались в ситуации, близкой к катастрофе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, среднедушевые доходы граждан России за 1 квартал 2020 года выросли на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

https://regnum.ru/news/economy/2929505.html