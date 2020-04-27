Москва, , 10:00 — REGNUM В компании «Российские железные дороги» (РЖД) могут ввести режим неполной занятости для части сотрудников, чтобы сохранить рабочие места на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил гендиректор компании Олег Белозеров.

«Мне очень непросто это сообщать нашему коллективу, но в будущем нам, вероятно, придется пойти на крайне непопулярную меру — применение режима неполной занятости», — сказал он, добавив, что такое решение поможет сохранить рабочие места.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральная антимонопольная служба России вынесла предписание железнодорожным компаниям, согласно которому потери пассажиров при возврате железнодорожных билетов в России сократятся до символической суммы в размере одного рубля.

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