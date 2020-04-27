Берлин, , 04:10 — REGNUM Валовый внутренний продукт (ВВП) Германии в 2020 году может снизиться на 6,3% по сравнению с прошлым годом, пишет газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные источники.

Экономисты предполагают, что спад в экономике Германии прекратится в мае, а во второй половине года значительно ускорится, однако этого будет недостаточно, чтобы преодолеть последствия эпидемии, объявленной из-за распространения коронавируса.

Ожидается, что по итогам года примерно 3 млн жителей ФРГ потеряют работу. Кроме того, стране предстоит пройти период банкротств предприятий, которые не работали во время эпидемии. В издании отметили, что ожидаемое падение ВВП станет крупнейшим в истории Германии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что общее число инфицированных коронавирусом нового типа в Германии выросло на 1 737 и составило 154 175.

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