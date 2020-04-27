Нью-Йорк, США, , 03:49 — REGNUM В июльских фьючерсных контрактах на нефть Brent цена увеличилась более $25 за бочку. Об этом говорят данные торгов на сырьевых биржах.

Сообщается, что цена на Brent в июльских фьючерсных поставках повысилась на 0,93%.

Кроме того, сообщается, что цены на Brent в июньских фьючерсных поставках находятся в пределе $21,64 за бочку.

Ранее сообщалось, что цена в июньских контрактах на поставку нефти марки WTI повысилась на 27,14%, до $14,71 за баррель.

Как 25 апреля сообщало ИА REGNUM, июньские фьючерсы Brent торговались на уровне $21,80 за бочку, превысив 2,20% над ценой закрытия торговой сессии 24 апреля.

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