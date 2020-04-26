Москва, , 10:56 — REGNUM Предпринимаемые сейчас меры поддержки бизнеса и граждан на фоне экономического спада из-за коронавируса недостаточны, следует проработать период выхода из самоизоляции. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам и собственности Николай Николаев («Единая Россия»).

«Я убеждён, что все меры, которые сейчас предпринимаются, абсолютно недостаточны. Нам нужно не только дать возможность бизнесу выжить в течение кризиса, а прежде всего, обеспечить выход из этого кризиса», — заявил Николаев.

По его мнению, предпринимаемый сейчас меры носят отложенный характер — как в сфере кредитования, так и в налоговой сфере.

«Нужно понимать, что через месяц — два так или иначе мы выйдем из ситуации этого карантина, или самоизоляции, но мы столкнемся с тем, что у нас бизнес абсолютно закредитован. И даже если он проживёт эти два-три месяца, то не факт, что он сможет подняться и выжить в дальнейшем», — рассуждает глава комитета.

Он видит приоритет работы законодателей в создании условий для бизнеса по выходу из таких экстремальных условий.

«Нам сейчас нужно думать о том периоде, в этом плане важно законодательные изменения, создание условий для того, чтобы бизнес мог подняться, выйти из этой ситуации. Здесь, конечно, существенная роль — депутатов как законодателей», — отметил Николаев.

При этом глава комитета видит ряд общих мер, которые необходимо предпринимать в сфере природопользования. Речь идет о пролонгации разрешительной документации, «вопросы, связанные с пролонгацией земельных участков, конкурсными процедурами и так далее».