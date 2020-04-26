Москва, , 07:55 — REGNUM Коммерческие банки страны в первом квартале этого года уменьшили объем потребительских кредитов на 11% к прошлому году. Об этом сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс», передает РИА Новости.

Объем выдаваемых кредитов физлицам упал до 3,42 миллиона ссуд, что является минимальным числом со второго квартала 2016 года. При этом средний размер кредита в первом квартале этого года вырос на 19%, до исторического максимума в 211,2 тысячи рублей.

Увеличение размера среднего кредита компенсировало существенное сокращение числа выданных кредитов. Таким образом, общий объем кредитной массы в годовом разрезе увеличился на 6% — до 722,6 миллиарда рублей.

Однако при сравнении с показателями первого квартала прошлого года число полученных физлицами потребкредитов сократилось на 22%, а объем выдач — на 5,6%.

Как 26 апреля сообщало ИА REGNUM, реальные доходы граждан в первом квартале 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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