Москва, , 06:00 — REGNUM Реальные доходы граждан страны в первом квартале 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорят данные Росстата.

Среднедушевой доход граждан равен 31 245 рублей в месяц.

В отчете статистического ведомства уточняется, что на приобретение товаров и услуг средний гражданин тратит 88,1% своих доходов, на оплату платежей и взносов — 15,8%.

Также сообщается, что за отчетный период произошло сокращение сбережений на 6,5%, при этом увеличение наличных денег в обороте составило 2,6%.

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