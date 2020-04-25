Киев, 25 апреля 2020, 09:18 — REGNUM Украинские аграрии соберут меньший урожай в связи с засухой и экономическими последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе министерства развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины.
Ожидается, что урожай зерновых и зернобобовых культур в стране составит 60 млн тонн вместо прогнозируемых 65−70 млн тонн.
Отметим, что в 2019 году урожай зерновых и зернобобовых культур на Украине составил 75 млн тонн.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что в мире из-за пандемии может наступить «голод библейского масштаба», который затронет 30 стран.
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