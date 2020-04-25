Киев, , 09:18 — REGNUM Украинские аграрии соберут меньший урожай в связи с засухой и экономическими последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе министерства развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины.

Ожидается, что урожай зерновых и зернобобовых культур в стране составит 60 млн тонн вместо прогнозируемых 65−70 млн тонн.

«По скорректированным прогнозам министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2020 году из-за дефицита влаги и экономических факторов, обусловленных пандемией COVID-19 аграрии соберут 60 млн тонн зерновых и зернобобовых культур», — сказано в сообщении.

Отметим, что в 2019 году урожай зерновых и зернобобовых культур на Украине составил 75 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что в мире из-за пандемии может наступить «голод библейского масштаба», который затронет 30 стран.

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