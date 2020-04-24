Бишкек, , 14:47 — REGNUM С момента введения в некоторых городах и районах Киргизии режима чрезвычайного положения нуждающимся семьям раздали 6 988,7 тонны муки из фонда государственных материальных резервов республики. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба правительства.

Наибольшие объемы муки от государства получили жители Джалал-Абадской области — 2 053,3 тонны и Ошской области — более 1 705 тонн муки.

В Баткенской области раздали 775,5 тонны муки, в Чуйской области — более 711,2 тонны, в столице Киргизии — 670 тонн, в Таласской области — 294,9 тонны, в Нарынской области — 281,1 тонны, в Иссык-Кульской — 267,6 тонны и в городе Оше — 230 тонн.

Отмечается, что для обеспечения продовольственной безопасности и заготовки необходимого количества пшеницы и муки, правительство Киргизии подписало с продовольственной корпорацией России соглашение о поставках в республику 33 000 тонн пшеницы. Из них уже поступило 2700 тонн.