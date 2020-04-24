Москва, , 12:55 — REGNUM Слово «нефть» теперь для бирж есть синоним «волатильность». Причём волатильность опасная, несущая огромные риски для всех без исключения участников торгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф — аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

«Это стало очевидно уже всем после настоящего «кровавого месива», в которое вылилось начало недели для торговцев майскими фьючерсами по техасской марке US Crude WTI, когда меньше чем за сутки до истечения ценам позволили показать казалось бы в принципе технически невозможные отрицательные уровни.

Причём у многих отсутствовала возможность не только ограничить на тот момент убытки, но были сообщения и о проблемах с фиксацией прибыли у игроков на понижение прежде окончания торгов.

Конечно же, всё это имело далеко идущие последствия не только для расчётов по конкретным сделкам с Crude WTI в тот день, но и наложило заметный отпечаток на дальнейший характер торгов и по фьючерсам на Brent, действие которых истекает 30 апреля, но многие игроки уже заранее проявили осторожность и поспешили из них выйти, что спровоцировало продажи и по Brent уже на другой день после истории с WTI.

С тех пор котировки «бумажной нефти» подросли, и пока что они не спускаются больше к $15 по Brent, а колеблются с 23 апреля в гораздо более высоком коридоре от $20 до $23 за баррель, что намного ближе и к ценам реальных физических поставок.

Но чем ближе дата истечения «бумажных» контрактов в конце апреля, тем больше возрастает вероятность и повторения истории с WTI, пускай хотя бы и в менее жёстком её варианте.

В дальнейшем сохраняются риски для цен снова скатиться к самым низам. Любой достаточно случайный подъём к $25 и выше, если даже он произойдёт, может послужить лишь причиной для новых распродаж.

Это может произойти потому, что движения нефтяных инструментов будут определяться насущной потребностью многих покупавших ранее фьючерсы просто зафиксировать свой результат если не с прибылью, то хотя бы с наименьшими убытками», — пояснил эксперт.

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