Вашингтон, , 12:54 — REGNUM На аукционе Sotheby’s в Лондоне выставят на торги коллекцию из 240 редких машин Наджиба Хана. Об этом сообщается на сайте компании.

Торги состоятся в октябре 2020 года. Наджиб Хан, чья коллекция будет предложена на аукционе, является учредителем и генеральным директором фирмы Interlogic Outsourcing из штата Индиана (США). Сейчас Наджиб Хан осуждён за махинации с налогами.

В автоколлекции мужчины есть такие экземпляры, как Clement 12/16 HP 1903 года выпуска, Citroen SM 1974 года производства и Jaguar XJ220, собранного в 1993 году. Кроме авто в коллекции имеются 30 байков.

В 2019 году правительство Соединённых Штатов обвинило Наджиба в мошенничестве. Некоторые клиенты его фирмы обнаружили, что средства, которые были сняты с их счетов для уплаты налогов, были потрачены не по назначению. Так, например, компания KeyBank недосчиталась 122 млн долларов.

Сообщается, что все денежные средства, вырученные с продажи коллекции мужчины, пойдут на оплату долговых обязательств.

Ранее на онлайн-площадке eBay выставили на продажу, построенную для тюнинг-выставки SEMA Show 2019 года, модернизированную версию Ferrari F12 Berlinetta.

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