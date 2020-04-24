Ташкент, , 10:09 — REGNUM Узбекистан планирует привлечь кредитные средства трех международных финансовых организаций в размере $1,625 млрд. Об этом заявил министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров на заседании международного пресс-клуба.

По его словам, $375 млн планируется занять у Международного валютного фонда, $500 млн — у Азиатского банка развития и $750 млн — у Всемирного банка. Кучкаров добавил, что Узбекистан пока не получил основную часть этих средств.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля руководство Азиатского банка развития одобрило Узбекистану кредит в размере $60 млн. Деньги планируется направить на организацию вывоза мусора в небольших городских и сельских районах.

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