Москва, , 08:24 — REGNUM Арбитражный суд Москвы 21 мая 2020 года планируется приступить к рассмотрению иска Эренцена Манжеева к Виктору Батурину и вдове экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной. Истец требует признать недействительной сделку по отчуждению акций АО «Интеко», которые составляют 24% уставного капитала, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление «о признании недействительной сделки по отчуждению 14 400 обыкновенных именных акций АО «Интеко», составляющих 24% уставного капитала АО «ИНТЕКО», регистрационный номер №1−03−05669-Н, совершенной Батуриной Е.Н. 12.10.2011 года, а также применении последствий недействительности сделки» было подано ещё в январе 2020 года, но слушания несколько раз переносились.

В апреле заседание было сдвинуто на более поздний срок в связи с введением ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса.

Истцом в деле выступает Эренцен Манжеев, который также является финансовым управляющим Виктора Батурина в банкротном деле. Сама компания «Интеко» выступает в споре третьим лицом.

Напомним, ранее по банкротному делу Виктора Батурина ему был установлен временный запрет на выезд из России вплоть до завершения дела. Должник признан банкротом в 2016 году. Его долги год назад составляли 3,3 млрд рублей, но постепенно выросли. На сегодня только долг перед кипрской компанией Sarrio Investments составляет 3,2 млрд рублей.