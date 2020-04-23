Москва, , 01:08 — REGNUM Номер мобильного телефона или адрес электронной почты (e-mail) обязаны предоставлять с 23 апреля все пассажиры, приобретающие билеты на поезда «Российских железных дорог» (РЖД), сообщает пресс-служба холдинга.

Теперь на телефон или электронную почту будет отправляться информация о возможных изменениях в графике следования определенного поезда. Данная услуга предоставляется бесплатно.

Ранее клиенты холдинга указывали свои контактные данные по желанию. Сейчас это требование закреплено на законодательном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля стало известно, что РЖД отменили несколько десятков рейсов дальнего следования из-за снижения спроса на фоне ситуации с коронавирусом.

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