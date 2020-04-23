Нью-Йорк, США, , 00:56 — REGNUM Восстановление украинской экономики и возможность Украины платить по обязательствам в ближайшие два года будет зависеть от конъюнктуры, заключили в агентстве Fitch, присвоив стране долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах на уровне «B» со стабильным прогнозом.

«Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента Украины с позитивного на стабильный и подтвердило РДЭ на уровне «B», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на финансовое благополучие Украины окажут существенное влияние распространение коронавируса, повышенные макроэкономические риски. В частности, эксперты Fitch ожидают ухудшения прогресса в части снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитического и экономического кризисов 2014—2015 годов и снижения волатильности темпов роста.

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