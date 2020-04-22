Нью-Дели, , 21:59 — REGNUM Два миллиарда долларов выделяют индийские власти для борьбы с коронавирусом в стране, сообщили 22 апреля в правительстве Индии.

Деньги будут вложены в здравоохранение: в стране планируется открыть специализированные больницы для лечения пациентов с COVID-19, запустить в работу соответствующие лаборатории.

Также средства пойдут на приобретение необходимого медицинского оборудования, медикаментов, программ по разработке вакцины и новых лекарств.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Индии количество подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 20 471, количество летальных исходов — 652.

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