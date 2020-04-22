Курск, , 20:09 — REGNUM Из бюджета Курской области выделят 80 млн рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Роман Старовойт на совещании с полпредом президента в ЦФО Игорем Щёголевым.

Кроме мер федеральной поддержки в регионе разрабатывают собственные: в частности, дополнительные выплаты, проживание рядом с медучреждениями и бесплатный проезд на городском транспорте.

Старовойт рассказал, что в больницах создан двухнедельный неснижаемый запас препаратов для борьбы с коронавирусом, а также индивидуальных средств защиты для медиков. Три предприятия региона приступили к дополнительному пошиву многоразовых защитных костюмов.

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