Ашхабад, , 18:42 — REGNUM Члены совместной рабочей группы, в которую входят представители ООН и туркменского правительства, обсудили пути смягчения воздействия пандемии коронавируса на социальную сферу и экономику Туркмении. Об этом сообщает пресс-служба Организации объединенных наций.

Участники встречи акцентировали внимание на необходимости меры по укреплению сектора здравоохранения, пересмотру налогово-бюджетной политики, поддержке малого и среднего бизнеса и обеспечению адресной помощи социально уязвимому населению.

«Изучение и смягчение потенциальных рисков для уязвимых групп особенно важно в свете ключевого принципа целей в области устойчивого развития — «никого не бросать». Действительно, уязвимые группы населения будут в первую очередь затронуты негативными социально-экономическими последствиями пандемии», — подчеркнула постоянный координатор ООН в Туркмении Елена Панова.