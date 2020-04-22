Москва, , 17:01 — REGNUM Запланированного сокращения добычи нефти не хватит для того, чтобы нормализовать ситуацию на мировом рынке чёрного золота, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 22 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Вчера на фоне экспирации (исполнения) майских фьючерсов и избытка нефти цены на смесь WTI упали с 18 до минус 40 долларов за баррель, — написал он. — А сегодня июньские фьючерсы рухнули с 21 до 6,75 и с трудом отскочили до 13,3 долларов. Североморская смесь Brent упала с 26 до 17,5 долларов и закрыла торги на 19,6 доллара. Реальные сделки на спотовом рынке проходят по 10−11 долларов. Российская нефть Urals вчера опускалась до нуля и даже уходила в минус (-2 доллара), а сегодня торгуется в Европе ниже 7,5 долларов. И даже по такой цене её не покупают. Рубль обвалился с 74 до 77,6 рубля за доллар за два дня. Ситуация реально критическая. Мировая экономика парализована карантином, спрос на нефть в мире рухнул на 35−40 млн баррелей. Мировые хранилища будут заполнены в течение трёх недель».

Как подчеркнул экономист, сокращение добычи нефти Россией и странами ОПЕК на 9,7 млн баррелей с 1 мая не решает проблему. По мнению Жуковского, это крайне мало и поздно, так как «реально с рынка нужно убрать не менее 35 млн баррелей. А это суммарная добыча всех стран ОПЕК».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэнерго Александр Новак спрогнозировал рост спроса на нефть после снятия ограничительных мероприятий из-за распространения коронавируса.