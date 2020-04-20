Вашингтон, , 23:35 — REGNUM Акции протеста с требованием смягчения мер, введённых в связи с пандемией коронавируса, прошли в нескольких штатах США. Об этом 20 апреля сообщает телеканал CNN.

Демонстрации с требованиями смягчить карантинные меры прошли в штатах Вашингтон, Индиана, Калифорния, Кентукки, Колорадо, Огайо, Пенсильвания, Северная Каролина, Миннесота, Мичиган, Мэриленд, Нью-Мексико и Юта. В манифестациях принимали участие десятки человек.

Множество американцев в связи с введением ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса лишились возможности заработка. Наибольший ущерб, по данным федеральной резервной системы (ФРС) США, которая выполняет в стране функции центрального банка, был причинён компаниям, работающим в сфере развлечений, розничной торговли и туризма.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США за неделю на получение пособия по безработице подали заявки более пяти миллионов человек. Общее количество безработных в стране превысило 22 миллиона.

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