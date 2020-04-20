Париж, , 16:04 — REGNUM Согласно результатам исследования OFCE, восьминедельный период изоляции во Франции, введенный для борьбы с эпидемией COVID-19, привел к потерям 120 млрд евро, передает BFM TV.

«Почти 60% падения национального дохода поглощается за счет увеличения дефицита, в то время как 35% приходится на бизнес, что ставит вопрос о восстановлении экономики после периода изоляции», — говорится в заявлении OFCE.

По данным исследования, доход домашних хозяйств уменьшится на девять миллиардов евро во время режима изоляции.

Кроме того, сохраняющиеся ограничения, особенно в отношении передвижения людей, могут иметь серьезные последствия для ряда секторов.

По оценкам правительства Франции, ВВП страны сократится в течение всего 2020 года на 8% под влиянием нового экономического шока. В 2020 году также прогнозируется увеличение государственного дефицита до 9% ВВП.

Напомним, OFCE — это независимый орган по исследованиям, прогнозированию и оценке государственной политики.