Москва, , 12:57 — REGNUM Первые серийные автомобили Aurus будут переданы клиентам в марте 2021 года. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Первая пробная партия авто, как ожидается, будет выпущена только в ноябре 2020 года, однако серийный выпуск будет налажен только в начале следующего года. В связи с этим первые модели, на которые уже оформлено 700 предзаказов, будут поставлены покупателям не раньше марта 2021 года.

В следующем году российская компания планирует выпустить 360 автомобилей, в 2022 году — 1724 машины, в 2023 году в планах увеличение выпуска до 4030 единиц, а в 2024 — до 5274.

Напомним, автомобили Aurus производятся на заводе Ford Sollers в Елабуге.

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