Гамбург, Германия, , 14:21 — REGNUM Вирус гораздо легче цепляется к банкноте, чем к монете, и, соответственно, легче передается через бумажные деньги. К такому выводу пришли немецкие ученые, сообщает AMNA.

Исследователи во главе с профессором Йоханнесом Ноблоком из Университетской клиники Гамбурга-Эппендорфа представили свое исследование в этом году в Европейском обществе клинической микробиологии и мониторинга инфекционных заболеваний. Они изучали известные бактерии, а результаты их работы стали особенно актуальны в разгар пандемии.

Стоит отметить, что, как сказал доктор Ноблох, риск передачи короны через деньги, даже банкноты, намного ниже, чем непосредственный контакт с другим человеком. Вместе с тем, в нынешней пандемии, если вам нужно использовать наличные для платежей, лучше платить монетами, чем банкнотами. Однако лучше платить по карте, чтобы полностью избежать риска при платеже наличными.