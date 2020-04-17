Ростов-на-Дону, , 09:11 — REGNUM В Ростовской области продовольственные рынки, на территории которых будут выявлены нарушения санитарных норм, будут закрыты. На это в ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом указал донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.

В частности, в предписании, которое получили муниципалитеты, указано, что на территории рынков раз в день должна проводиться полная дезинфекция торговых площадей, в течение дня — дезинфекция поверхностей. Также необходимо контролировать температуру продавцов, использование средств индивидуальной защиты.

Промедление в обеспечении санитарных норм в сложившихся условиях недопустимо, указал глава региона. Василий Голубев указал, что «в случае нарушений рынки могут быть закрыты».

ИА REGNUM отмечает, что в настоящее время в Ростовской области продолжают работу 43 продовольственных рынка.