Ухань, Китай, , 07:29 — REGNUM Власти китайского города Ухань скорректировали статистику о числе заразившихся коронавирусом и погибших от вызванного им заболевания. Об этом говорится в заявлении, размещённом на странице правительства города в соцсети Weibo.

«Количество подтвержденных случаев заболевания увеличилось на 325, до 50 333, число жертв выросло на 1290, до 3869», — говорится в сообщении.

Новый тип коронавируса SARS-CoV-2 был впервые выявлен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Предполагается, что заражение началось на местном рынке, где продавали мясо.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военные медики, выполнявшие задачи по борьбе с эпидемией в столице провинции Хубэй городе Ухань, покинули город по согласованию с председателем Центрального военного совета КНР Си Цзиньпином.

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