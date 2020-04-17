Полевской, Свердловская область, , 05:18 — REGNUM На Урале выплачены выходные пособия и задолженность по заработной плате 35-и уволенным и сокращённым работникам МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» Полевского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Надзорные органы установили, что задолженность перед бывшими работниками составила более 3,5 млн рублей. Зарплата и иные выплаты задерживались с декабря 2019 года по февраль 2020 года.

По итогам проверки были приняты меры прокурорского реагирования. В частности возбуждено административное производство и внесено представление с требованием погасить задолженность по зарплате и выплатить выходные пособия уволенным и сокращённым сотрудникам.