Токио, , 03:45 — REGNUM Японская компания Subaru приостанавливает работу двух своих заводов в японской префектуре Айти, передает телеканал NHK.

Сообщается, что будут приостановлены предприятия, на которых проводятся детали для самолетов Boeing. Subaru решила временно прекратить производство из-за сокращения объемов поставок для Boeing. Отмечается, что заводы не будут работать с 20 апреля по 1 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля компания Subaru приостановила производство своих автомобилей в Японии и за рубежом. Заводы прекратят производить автомобили из-за трудностей с закупкой запчастей в условиях пандемии коронавирусной инфекции в мире.