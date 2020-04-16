Москва, , 18:57 — REGNUM Представители отраслевых союзов выступили за расширение адресной продовольственной помощи на граждан, которые потеряли доход из-за ограничений в условиях эпидемии коронавируса.

От имени общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров и созданных ими советов и комиссий авторы заявления потребовали «незамедлительно приступить к реализации «замороженного» проекта Минпромторга России по предоставлению низкодоходным группам населения кредитных обязательств федерального бюджета, погашаемых их получателями при покупке таких товаров отечественного производства, расширив этот проект на граждан, потерявших доход в связи с ограничениями, обусловленными пандемией коронавируса».

Как отмечает инициатор открытого обращения к высшим органам государственной власти России председатель Совета Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) по развитию потребительского рынка, сопредседатель Межотраслевого экспертного совета Александр Борисов, эта программа продпомощи была разработана несколько лет назад, а также была согласована и поддержана всеми федеральными органами власти, бизнесом и общественностью.

«Однако, Минфин России уже третий год откладывает ее реализацию, ссылаясь на отсутствие необходимых денег в бюджете. Хотя речь идет о незначительной для страны сумме (от 300 до 800 млрд рублей), но польза от реализации программы будет несомненной как для социально незащищенных слоев населения, так и для отечественных производителей», — поясняет Борисов.

Кроме того, авторы предлагают в качестве срочной меры поддержки обеспечить государственными и муниципальными заказами столовые, кафе и рестораны, которые могут организовать дотируемое и бесплатное горячее питание для людей, нуждающихся в этом, обязав соблюдать все карантинные требования.

Что касается идеи госрегулирования рыночных цен, то составители заявления уверены, что такая мера приведёт к дефициту товаров и появлению теневого рынка.

«От государства мы ждем, прежде всего, поддержки и защиты, а также большего доверия и поддержки разнообразных форм самоорганизации, которая уже реально помогает и трудоустройству высвободившихся работников, и монетизации отложенного спроса на товары и услуги вынужденно не работающих компаний, и добровольному принятию более справедливых правил взаимодействия участников рынка», — заключают авторы.

Под обращением поставили свои подписи руководители двенадцати общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров-членов Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.