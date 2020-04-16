Москва, , 16:54 — REGNUM Идея о том, чтобы сформировать общий биржевой товарный рынок Евразийского экономического союза с механизмом ценообразования в национальных валютах, предложенная министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым, «правильная и абсолютно разумная». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 апреля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Реализация этой идеи даст больше удобства для торговли и снизит риски, — сказал Делягин. — Мы в значительной степени до сих пор торгуемся в долларах, как я понимаю. И котировки товаров в долларах. То есть мы абсолютно зависимы от любого американского бреда. И так как экономики разные, то одно и то же событие, связанное с долларом (ослаб он или укрепился), на разные экономики влияет по-разному. И усиливает коммерческие конфликты. Грубо говоря, если нефть подорожала, то нам хорошо, а белорусам плохо. Нефть подешевела — нам плохо, а белорусам хорошо».

Поэтому, как полагает Делягин, если появится единая биржа, где товары будут котироваться без привязки к доллару, то «у нас будет меньше поводов для конфликтов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Глазьев призвал обложить налогом валютообменные операции.