Москва, 16 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Идея о том, чтобы сформировать общий биржевой товарный рынок Евразийского экономического союза с механизмом ценообразования в национальных валютах, предложенная министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым, «правильная и абсолютно разумная». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 апреля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Поэтому, как полагает Делягин, если появится единая биржа, где товары будут котироваться без привязки к доллару, то «у нас будет меньше поводов для конфликтов».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Глазьев призвал обложить налогом валютообменные операции.