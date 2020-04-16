Нур-Султан, , 14:32 — REGNUM Общая задолженность граждан Казахстана по кредитам достигла 4,4 трлн тенге ($10,3 млрд). Об этом 16 апреля заявил первый заместитель председателя агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков на брифинге.

По его данным, банкам задолжали 5,3 млн человек. Кроме того, задолженность 26,2 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса составила 3,9 трлн тенге ($9,1 млрд). Смоляков добавил, что 1,5 млн жителей Казахстана уже подали заявку на отсрочку выплат по займам.

Как сообщало ИА REGNUM, отсрочки по займам в Казахстане предоставили для 1,35 млн человек. Эта мера поддержи введена правительством в связи с чрезвычайным положением в стране.

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