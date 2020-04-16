Киев, , 13:08 — REGNUM За время карантина на Украине уровень безработицы вырос почти вдвое, сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины.

В данный момент число безработных составляет около 2,5−2,8 млн человек.

«По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7−15,4%. Это самый высокий показатель за последнее 15 лет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в наиболее пострадавших от карантина отраслях Украины задействованы 4 млн человек, из них работы лишился примерно 1 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным государственной службы занятости Украины, в марте безработица в стране выросла на 22%в сравнении с аналогичным месяцем 2020 года.

Читайте также: Безработица на Украине в марте выросла на 22%