Киев, , 13:37 — REGNUM В марте 2020 года безработица на Украине выросла на 22%, если сравнивать показатель с аналогичным периодом 2019 г., сообщают 15 апреля украинские СМИ со ссылкой на данные государственной службы занятости.

Согласно источнику, по состоянию на 13 апреля в службе занятости зарегистрировано 387,5 тыс. человек, из них 71,4 тыс. встали на учет в период всеукраинского карантина (то есть начиная с 12 марта). В ведомстве добавили, что во время карантина получить статус безработного на Украине стало проще, чем раньше, а выплата помощи по безработице начинается с первого дня регистрации.

ИА REGNUM напоминает, что 8 апреля министр экономики Украины Игорь Петрашко заявил, что правительство Украины готовится к резкому росту безработицы в стране в этом году. Тогда министр отметил, что в стране уже зарегистрировано 364 тысячи безработных, что, по его информации, было на 13% больше, чем в 2019 году.

Предыдущий министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что по консервативной оценке от 170 до 500 тыс. украинцев потеряют работу из-за нынешнего кризиса.

В свою очередь, главный кредитор Украины — МВФ — прогнозирует, что уровень безработицы в стране вырастет до 10,1% в 2020 г. и сократится до 9,3% в 2021 г.