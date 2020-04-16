Стокгольм, , 15:26 — REGNUM В Швеции количество банкротств в апреле выросло на 200%, чем за аналогичный период прошлого года. Закрытие компаний главным образом происходит в гостиничном и ресторанном бизнесах. Ожидается, что дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, поставит шведский бизнес в еще более серьезное положение. Об этом 15 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

Соответствующую статистику по банкротствам на рынке предоставила компания UC, опубликовав свой финансовый отчет с печальными цифрами.

«Это сферы, у которых уже были трудные условия в прошлом. С тех пор у многих из компаний сохранились плохие результаты, и только сейчас они оказались выбитыми с рынка», — заявил экономист UC Ричард Дамберг.

Такая отрасль экономики, как розничная торговля также пострадала, но гораздо меньше. Продовольственные магазины, безусловно, увеличили свою прибыль. Тем не менее, ожидается, что сама отрасль розничной торговли в целом пострадает, так как рост банкротств в ней будет на 74% больше, чем в апреле прошлого года